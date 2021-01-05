Конституционный суд назвал "недопустимым" указ Зеленского об отстранении Тупицкого

5 января, 2021, 17:35

Конституционный суд Украины провел собрание судей в связи с указом президента Владимира Зеленского об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого

Судьи выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив о "недопустимости" таких действий со стороны президента, говорится в заявлении КСУ.

Судьи отметили, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а законы и другие нормативно-правовые акты должны соответствовать ей. При этом освободить судью КСУ от обязанностей согласно Конституции можно только в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания под стражей или арестом.

"Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - сообщили в КСУ.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца

Впоследствии в Конституционном суде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский превысил свои полномочия при отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

В Офисе президента Украины заявили, что целью размещения заключений и разъяснений на официальном сайте КСУ является "сознательное введение в заблуждение общества относительно правовой позиции суда".

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