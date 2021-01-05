Конституционный суд назвал "недопустимым" указ Зеленского об отстранении Тупицкого
Судьи выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, заявив о "недопустимости" таких действий со стороны президента, говорится в заявлении КСУ.
Судьи отметили, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а законы и другие нормативно-правовые акты должны соответствовать ей. При этом освободить судью КСУ от обязанностей согласно Конституции можно только в случае прекращения его полномочий, задержания или содержания под стражей или арестом.
"Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", - сообщили в КСУ.
- Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда сроком на два месяца.
- 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца
- Впоследствии в Конституционном суде Украины заявили, что президент Владимир Зеленский превысил свои полномочия при отстранении председателя суда Александра Тупицкого.
- В Офисе президента Украины заявили, что целью размещения заключений и разъяснений на официальном сайте КСУ является "сознательное введение в заблуждение общества относительно правовой позиции суда".
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