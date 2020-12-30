Тупицкий не может исполнять полномочия главы КСУ и созывать спецзаседание суда в течение двух месяцев, - Вениславский

30 декабря, 2020, 17:13

После подписания указа президентом Владимиром Зеленским, Александр Тупицкий не может выполнять полномочия судьи КСУ и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание суда

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает ОПУ .

"Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его главы, а следовательно, и созвать специальное заседание", - отметил он.

По его словам, по закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия.

Читайте также: Решение президента Зеленского об отстранении Тупицкого достаточно сомнительным согласно закону, - Игорь Колиушко

"Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как председатель, отстранен от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного Суда", - отметил Вениславский.

Он также сообщил: "Отстранение господина Тупицкого от должности судьи - это фактически вынужденный шаг, сделанный президентом Украины с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела".

Читайте также: Виталий Портников: Зеленский наступает на грабли Ельцина

"Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может выполнять полномочия судьи в течение двух месяцев. То есть он не может участвовать в заседаниях Конституционного Суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КСУ", - сказал Вениславский .

Он отметил, что этот шаг, сделанный в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте также: Отстранение Тупицкого: в КСУ заявили, что Зеленский превысил полномочия и немедленно должен отменить указ

"Это реакция на обращение Офиса генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от выполнения должностных обязанностей. Это делается для того, чтобы лицо, занимающее определенную должность, особенно такую ответственную, как судья КСУ, и тем более - глава Конституционного Суда, не могла вмешиваться в осуществление досудебного расследования. Чтобы она не препятствовала своими действиями органам досудебного расследования ", - подчеркнул представитель президента.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство о отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb