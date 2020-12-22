Bellingcat снимает документальный фильм о "сливе" спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

22 декабря, 2020, 21:12

Расследовательское сообщество Bellingcat снимает документальный фильм о спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников, которые участвовали в войне на Донбассе, и провале этой спецоперации

Об этом заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозева в интервью журналистке издания "Гордон" Олеси Бацман.

"Сейчас работаем над документальным фильмом по этой очень интересной истории, которую украинская разведка сделала", - сказал Грозева.

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Расследователь отметил, что российский оппозиционер Алексей Навальный в расследовании его отравления воспользовался идеей украинских спецслужб.

"Практически то, что сегодня мы услышали от Навального, как он разыграл ФСБ (позвонить участнику покушения с отравлением и вытянуть из него признание - ред.), частично идея была взята, родилась вообще в Украине, потому что мы увидели, как украинская военная разведка с помощью СБУ придумали план обмануть, разыграть ГРУ и ФСБ и "вагнеривцив". и они создали вообще такой большой пранк, под который смогли убедить ФСБ и ГРУ, что речь идет о частной военной компании, которая нанимает людей и они будут отправляться в Венесуэлу через Стамбул Минск и др. Все это было сделано украинской разведкой ", - сказал Грозева.

Исследователь также отметил, что, по его данным, операция действительно имела место и была сорвана на последней фазе из-за решения в окружении президента Украины.

"Они довели этих 44 человека до Минска и были готовы продолжить в Стамбул, а реально самолет сел бы в Киеве. Это все было продумано гениально. И вдруг ваше правительство говорит, что такого никогда не было и все это выдумка российских спецслужб. Для меня это прецедент. Я никогда не видел ситуацию, в которой такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, и потом государство отказывается от этого выигрыша и говорит: "Мы этого не делали". Вот это для меня очень странно. Поэтому когда мы вообще зашли в этой трек, мы хотели понять, было ли такое, или это действительно выдумка российской разведки или нет. Оказалось, что не только было, но еще и что оно провалилось. Оно провалилось на конечной фазе, но все же не до конца провалилось - накопилась очень большая база данных, сами признание этих идиотов таким же образом, как Кудрявцев признался Навальному, они признались вашим спецслужбам, которые сыграли роль рекрутера. И потом последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет бы вылетел, она не осуществилась. Потому что было политическое решение на уровне президентской институты, надо откладывать это на несколько дней ", - сказал Грозева.

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Расследователь отметил, что само решение об отложении последней фазы провалило спецоперацию.

"Это решение - отложить - оказалось, по нашему анализу, ключевым для провал последней фазы. А последней фазой был реальный арест этих людей, из которых 8 или 10 сразу стали бы очень важными свидетелями по Боинга (МН17 - ред.) в Гааге, а остальные реально были люди, которые осуществляли зверства, убийства, военные преступления в 2014 году и они были бы очень важны обвиняемыми, которых можно показать в Гааге по другому делу, а именно - Украина против России по финансированию терроризма и агрессии. Она не произошла из-за того, что была эта задержка ", - сказал Грозева.

Исследователь добавил, что расследование Bellingcat и документальный фильм будут обнародованы до конца 2021 года.

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