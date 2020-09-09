Разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента, - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам"

9 сентября, 2020, 21:43

Экс-глава Офиса президента Украины заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента Украины

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я знаю, что было именно так. Там даже хуже все. Но все были редкие персонажи. Насколько я слышал, ну опять же, я могу ошибаться, там действительно было создана в Венесуэле фирма. Набран персонал. Какие-то люди уже уехали туда работать на какие-то конкретные вышки. Они им там платили реальные деньги. Они реально охраняли там эти вышки. То есть, это не просто там какая-то сказка. Здесь, если оттуда проверяли: да, а вы там? В СБУ работаете? Зарплату получаем. Далее на второй стадии отбирались", - отметил Богдан.

Он сообщил, что спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" больше года и "она была суперсекретная и суперсерьезная".

"Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Я знаю, что был звонок. Я знаю, кто звонил и куда звонил, и кому звонил", - отметил Богдан.

На вопрос, совершил ли звонок человек из ближайшего окружения, он ответил: "Мз ближайшего".

По словам Богдана, экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба сказал, что верит, что президент Владимир Зеленский в этом не участвовал, и он "тоже хочет в это верить".

Он также считает, что президент Зеленский не отменял спецоперацию по "вагнеровцам", а попросил перенести.

"У президента была боязнь, а что произойдет, если мы посадим самолет, а у нас тут перемирие. А для него важно перемирие. У президента 97% его работы сегодня - это создание положительного PR-образа. И для него перемирие - это главный запрос. Выборы же скоро. Поэтому ценность этой операции там - могут оценить специалисты. А ценность PR-образа - он очень хорошо понимает. Он не отменял операцию. Из того, что я слышу и мне рассказывают, что я читаю, то, что я понимаю и я анализирую, он попросил, да, перенести. Он согласился с тем, что надо на пару дней перенести. А на территории Беларуси 20 или 30 человек, 32, да? С таким явно тревожным прошлым. Ну, один маленький звоночек - и все", - подчеркнул Богдан.

На вопрос, вся ли информация впоследствии станет известной, он ответил: "Когда-нибудь обязательно".

По словам главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванной из-за утечки информации из Офиса президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.

По словам народного депутата Владимира Арьева, Шевченковский райсуд обязал Службу безопасности Украины открыть производство по руководителю Офиса президента по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж).

В Совете национальной безопасности и обороны не было информации о возможной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

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