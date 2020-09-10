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Espreso.tvОбществоПочти все задействованные в операции c "вагнеровцами" офицеры согласились свидетельствовать, - Луценко

Почти все задействованные в операции c "вагнеровцами" офицеры согласились свидетельствовать, - Луценко


фото: gettyimages
Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задействованные в операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" офицеры согласились свидетельствовать на временной следственной комиссии

Об этом он заявил во время пресс-конференции об угрозах национальной безопасности Украины, передает Еспресо.TV.

На нас вышли офицеры практически всех спецслужб, которые задействованы в этой операции. Некоторые из них простые работники, некоторые даже руководители подразделений, которые дали нам четкий сигнал. Они готовы свидетельствовать на этой ВСК (временной следственной комиссии, - ред.), - отметил Луценко.

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