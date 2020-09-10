Почти все задействованные в операции c "вагнеровцами" офицеры согласились свидетельствовать, - Луценко

10 сентября, 2020, 15:43

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задействованные в операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" офицеры согласились свидетельствовать на временной следственной комиссии

Об этом он заявил во время пресс-конференции об угрозах национальной безопасности Украины, передает Еспресо.TV.

На нас вышли офицеры практически всех спецслужб, которые задействованы в этой операции. Некоторые из них простые работники, некоторые даже руководители подразделений, которые дали нам четкий сигнал. Они готовы свидетельствовать на этой ВСК (временной следственной комиссии, - ред.), - отметил Луценко.

По словам главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванной из-за утечки информации из Офиса президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.

По словам народного депутата Владимира Арьева, Шевченковский райсуд обязал Службу безопасности Украины открыть производство в отношении руководителя Офиса президента по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж).

В Совете национальной безопасности и обороны не было информации о возможной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента Украины.

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