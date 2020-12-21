Во Офисом президента протестуют из-за назначения Шкарлета министром образования

21 декабря, 2020, 18:58

21 декабря студенты, ученые, преподаватели и активисты собрались на акцию протеста под Офисом президента из-за назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Несколько сотен человек пришли на акцию протеста под Офис президента из-за назначения министром образования и науки Сергея Шкарлета. активисты протестуют против назначения бывшего члена "Партии регионов" и плагиатора на должность министра.

По словам нашей корреспондентки, участников акции не пустили на площадь перед офисом президента, где разместили каток и оставили за забором.

Активисты "Движения сопротивления капитуляции", "Демократической сокиры", а также представители студенчества развернули плакаты.

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Во акции протестующие скандировали "Шкарлет- черт!".

Видео - "Движение сопротивления капитуляции":

Видео - "Демократическая Топор":

Фото - Telegram канал "Свободная страна":

Во время акции активисты зажгли файеры и приняли участие в флешмобе «Кто не скачет то Шкарлет!".

Видео флешмоба - журналист Андрей Трембач:

Также на акции студенты начали собирать подписи за отставку Сергея Шкарлета с должности министра.

Отмечается, что ни один представитель Офиса президента не вышел к протестующим, чтобы выслушать их требования.

Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

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