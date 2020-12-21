Во Офисом президента протестуют из-за назначения Шкарлета министром образования
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Несколько сотен человек пришли на акцию протеста под Офис президента из-за назначения министром образования и науки Сергея Шкарлета. активисты протестуют против назначения бывшего члена "Партии регионов" и плагиатора на должность министра.
По словам нашей корреспондентки, участников акции не пустили на площадь перед офисом президента, где разместили каток и оставили за забором.
Активисты "Движения сопротивления капитуляции", "Демократической сокиры", а также представители студенчества развернули плакаты.
Читайте также: Нардепы от "Европейской солидарности" и "Голоса" внесли постановление об увольнении Шкарлета
Во акции протестующие скандировали "Шкарлет- черт!".
Видео - "Движение сопротивления капитуляции":
Видео - "Демократическая Топор":
Фото - Telegram канал "Свободная страна":
Во время акции активисты зажгли файеры и приняли участие в флешмобе «Кто не скачет то Шкарлет!".
Видео флешмоба - журналист Андрей Трембач:
Также на акции студенты начали собирать подписи за отставку Сергея Шкарлета с должности министра.
Отмечается, что ни один представитель Офиса президента не вышел к протестующим, чтобы выслушать их требования.
- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.
- Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо