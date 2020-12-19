19 декабря, 2020, 09:02

Народные депутаты от "Европейской солидарности" внесли постановление об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в facebook.

"Присоединился к авторам постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования. Я не люблю личностных обвинений. Для меня неприятно, но не решающее, что Шкарлет делал карьеру во времена Януковича. Противно другое. Шкарлет плагиатор стал министром благодаря кнопкодавству", - написал Княжицкий.

Он добавил, что непрофессиональность в сфере образования приводит к моральному падению.

"Как можно ребенку говорить, чтобы он не списывал и не обманывал после этого? Министр образования-это не министр промышленности. Там непрофессионализм приводит к экономическому падению страны, здесь - к моральному", - отметил Княжицкий.

Напомним, 17 грдуня за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.

18 декабря стало известно, что фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" подадут в суд из-за возможного кнопкодавства при назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

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