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Espreso.tvОбществоНардепы от "Европейской солидарности" внесли постановление об увольнении Шкарлета

Нардепы от "Европейской солидарности" внесли постановление об увольнении Шкарлета


фото: Укрінформ
Народные депутаты от "Европейской солидарности" внесли постановление об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в facebook.

"Присоединился к авторам постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования. Я не люблю личностных обвинений. Для меня неприятно, но не решающее, что Шкарлет делал карьеру во времена Януковича. Противно другое. Шкарлет плагиатор стал министром благодаря кнопкодавству", - написал Княжицкий.

Он добавил, что непрофессиональность в сфере образования приводит к моральному падению.

"Как можно ребенку говорить, чтобы он не списывал и не обманывал после этого? Министр образования-это не министр промышленности. Там непрофессионализм приводит к экономическому падению страны, здесь - к моральному", - отметил Княжицкий.

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