8 декабря, 2020, 17:17

Журналист и главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что полковник военной разведки рассказал комитету Верховной Рады детали спецоперации по вагнеровцам, которую отрицали в Офисе президента

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бутусов отметил, что вчера, 7 декабря, на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, которое прошло в закрытом режиме, заслушали полковника, командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов - вагнеровцев.

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Он сообщил, что на заседании присутствовало большинство членов комитета.

"Высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил народным депутатам факт проведения спецоперации, подробно рассказал о всех деталях подготовки и подтвердил большинство фактов. Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и председателя Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась", - отметил журналист.

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Бутусов отметил, что Цензор.нет взял комментарий по итогам заседания у председателя фракции "Голос", члена комитета по обороне и национальной безопасности Сергей Рахманина, который принимал участие в заседании.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть ваши вопросы, не могу комментировать детали заседания по делу вагнеровцев, поскольку закрытый режим секретности налагает на меня ограничения. Но у меня, как у гражданина, и до этого заседания была позиция, что, скорее всего, спецоперация проводилась. После заседания моя позиция не изменилась. Пока это все, что я могу сказать по этому поводу", - сказал Рахманин.

Так, по словам Бутусова, депутаты комитета по обороне и национальной безопасности приняли решение заслушать на следующем закрытом заседании по делу варгнеровцев экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу.

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"Напоминаю, что завтра в 18.30 под Офисом президента акция протеста с требованием к Зеленскому уволить коррупционеров, предателей и тех, кто их покрывает в ОП. По совпадению, министерство обороны мне предложило сегодня должность. Ну надо же, как все совпало. Пишу ответ, скоро опубликую, будет интересно", - добавил он.

Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю .... Опубликовано Юрием Бутусовым Вторник, 8 декабря 2020 г.

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