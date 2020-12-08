Эрдоган поедет в Азербайджан на парад победы в войне за Карабах

8 декабря, 2020, 19:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит азербайджанский парад победы в войне за Карабах

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Anadolu.

Визит Эрдогана состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева и начнется 9 декабря. Сам парад состоится 10 декабря.

Кроме участия в параде, планируется обсуждение региональных и международных вопросов и подписание соглашений.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломила оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом, территории.

В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

14 ноября официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 2317 армянских военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном об обмене пленными после войны в Нагорном Карабахе.