Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными "всех на всех"

5 декабря, 2020, 15:18

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о договоренности с Азербайджаном об обмене пленными после войны в Нагорном Карабахе

Об этом Пашинян заявил во время видеообращение, которое, среди прочего, было опубликовано на его странице в facebook.

"Важнейшая задача - возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех". Это касается не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в плен раньше. Надо создать механизмы, чтоб если в будущем станут известны новые имена, то в их обмене не было бы проблем", - сказал Пашинян.

Он добавил, что Армения вывезла более 600 тел из зоны конфликта. Более 500 из них проходят процесс идентификации. С большой вероятностью это тела пропавших без вести.

Напомним, 14 ноября официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 2 317 армянских военных .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb