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Espreso.tvМирАрмения назвала количество погибших военных в Нагорном Карабахе

Армения назвала количество погибших военных в Нагорном Карабахе


фото: Reuters
Официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли как минимум 2317 армянских военных

Об этом сообщает DW.

Министерство здравоохранения Армении отметило, что речь идет только о телах, которые прошли судмедэкспертизу.

"На данный момент экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретар МЗ Армении Алина Никогосян.

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Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявляли о 1383 погибших. Азербайджан, ссылаясь на цензуру военного времени, пока не разглашал данных о потерях.

  • Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом, территории.
  • 10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

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