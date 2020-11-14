Армения назвала количество погибших военных в Нагорном Карабахе

14 ноября, 2020, 16:09

Официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли как минимум 2317 армянских военных

Об этом сообщает DW.

Министерство здравоохранения Армении отметило, что речь идет только о телах, которые прошли судмедэкспертизу.

"На данный момент экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретар МЗ Армении Алина Никогосян.

Читайте также: Портников: Россия взяла в кулак Турцию, Азербайджан и Армению

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявляли о 1383 погибших. Азербайджан, ссылаясь на цензуру военного времени, пока не разглашал данных о потерях.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом, территории.

10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb