Рада отложила внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год
Решение о принятии проекта закона в целом поддержали 319 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО и ПРРО для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой групп, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогов.
Кроме того, законопроектом предусматривается отмена механизма компенсации потребителям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов, а также отмена штрафов за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО или ПРРО.
Проектом закона также предлагается внедрение понятия "дистанционные услуги". При предоставлении таких услуг предполагается неприменения РРО или ПРРО, если расчеты осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания или сервисов перевода средств.
В пояснительной записке также отмечается, что введение этих норм вызвано необходимостью поддержания и сохранения малого и среднего бизнеса во время пандемии COVID-19. В частности, отмечается, что принятие законопроекта обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развития предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного так и местных бюджетов.
- Напомним, 17 ноября предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов (РРО) с 2021 года.
- В то же время народные депутаты дважды пытались отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП второй-четвертой групп. 4 ноября соответствующий проект закона народные депутаты отправили на доработку. 17 ноября, во время повторного первого чтения, проект закона снова не был принят - "против" проголосовали 217 народных депутатов.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.
- Председатель движения # SaveФОП Сергей Доротич заявил , что поданный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (РРО) является неприемлемым, поскольку он калькирует нормы проектов законов №4313-д и №2645-р, против которых ранее выступали предприниматели.
- Утром 1 декабря ФОПы вышли на акцию протеста под Верховную Раду против обязательного введения кассовых аппаратов и отмены упрощенной системы налогообложения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb