Рада отложила внедрение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год

1 декабря, 2020, 13:51

Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект №4443-д об отсрочке внедрения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года

Решение о принятии проекта закона в целом поддержали 319 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО и ПРРО для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой групп, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогов.

Кроме того, законопроектом предусматривается отмена механизма компенсации потребителям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов, а также отмена штрафов за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО или ПРРО.

Проектом закона также предлагается внедрение понятия "дистанционные услуги". При предоставлении таких услуг предполагается неприменения РРО или ПРРО, если расчеты осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания или сервисов перевода средств.

В пояснительной записке также отмечается, что введение этих норм вызвано необходимостью поддержания и сохранения малого и среднего бизнеса во время пандемии COVID-19. В частности, отмечается, что принятие законопроекта обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развития предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного так и местных бюджетов.

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