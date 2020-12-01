Перекрыли дорогу, установили сцену: под Радой ФОПы требуют не вводить кассовые аппараты

1 декабря, 2020, 10:18

Физические-лица предприниматели протестуют под Верховной Радой против обязательного введения кассовых аппаратов

Как передает Еспреосо.TV., утром 1 декабря состоялся масштабный митинг предпринимателей, которые требуют не обязывать их использовать кассовые автоматы. Активисты перекрыли движение по ул. Грушевского.

Отмечается, что в правительственном квартале собралось около тысячи предпринимателей. Движение заблокировано от Европейской площади до ул. Крепостного.

Предприниматели также установили сцену, с которой активисты требуют от депутатов прислушиваться к их позиции. Так, ФОПы имеют собственные зарегистрированы законопроекты, которые предусматривают не отсрочка, а отмена обязанности внедрения кассовых аппаратов и сохранение упрощенной системы.

Отмечается, что в настоящее время ситуация спокойная, впрочем люди активно приобщаются к протесту.

Напомним, 17 ноября предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов (РРО) с 2021 года.

В то же время народные депутаты дважды пытались отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП второй-четвертой групп. 4 ноября соответствующий проект закона народные депутаты отправили на доработку. 17 ноября, во время повторного первого чтения, проект закона снова не был принят - "против" проголосовали 217 народных депутатов.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.

Председатель движения # SaveФОП Сергей Доротич заявил , что поданный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (РРО) является неприемлемым, поскольку он калькирует нормы проектов законов №4313-д и №2645-р, против которых ранее выступали предприниматели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb