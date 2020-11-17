В Киеве под Радой предприниматели не пускали нардепов на работу - силовики растолкали активистов, чтобы сделать проход
17 ноября, 2020, 09:40
17 ноября на митинг под Верховную Раду пришли предприниматели из движения "SaveФОП". Активисты решили не пускать нардепов в парламент, но вмешалась полиция и нацгвардейцы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Представители движения "SaveФОП" не давали нардепам пройти в Верховную Раду. Поэтому Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.
Отметим, протестующие собрались под Радой с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов (РРО) с 2021 года.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-