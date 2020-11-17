В Киеве под Радой предприниматели не пускали нардепов на работу - силовики растолкали активистов, чтобы сделать проход

17 ноября, 2020, 09:40

17 ноября на митинг под Верховную Раду пришли предприниматели из движения "SaveФОП". Активисты решили не пускать нардепов в парламент, но вмешалась полиция и нацгвардейцы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Представители движения "SaveФОП" не давали нардепам пройти в Верховную Раду. Поэтому Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.

Отметим, протестующие собрались под Радой с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов (РРО) с 2021 года.

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