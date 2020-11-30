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Espreso.tvЭкономикаПроект закона Зеленского об отсрочке РРО для физлиц-предпринимателей неприемлем, - председатель движения #SaveФЛП

Проект закона Зеленского об отсрочке РРО для физлиц-предпринимателей неприемлем, - председатель движения #SaveФЛП


фото: nash
Глава движения #SaveФЛП Сергей Доротич назвал поданный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (РРО) неприемлемым, поскольку он калькирует норми законопроектов №№4313-д и №2645-д, против которых ранее выступали предприниматели

Об этом Доротич сказал в эфире Еспресо.TV.

"Что касается законодательной инициативы от президента, а именно законопроект 4439, то он неприемлем. Неприемлем  потому, что он фактически калькирует немало убийственных норм законопроекта Даниила Гетманцева 4313-д или 2645-р, которые были успешно, по нашему требованию, провалены народными депутатами в Верховной Раде", - сказал Доротич.

Он подчеркнул, что позиция участников движения - это сохранение микропредпринимательства и гарантированное статьей 42 Конституции Украины право ведения предпринимательской деятельности.

"К сожалению, в украинских реалиях право на легкое ведение и инициации предпринимательской деятельности может быть обеспечено только упрощенной системой налогообложения, учета и отчетности. Общая система настолько зарегулирована административными процедурами, что с карманных денег, без специальности и опыта начать собственный бизнес никто не может. Только упрощенная система дает эту возможность", - подчеркнул Доротич.

Он добавил, что завтра, 1 декабря, тысячи физических лиц - предпринимателей выйдут на митинг с требованием, чтобы законопроекты, которые прошли комитет и которые устраивают предпринимательское сообщество, а именно №3853-1 или №3853-2, были проголосованы. Он напомнил, что эти законопроекты отменяют введенные осенью прошлого года нормы, которые дублируют нормы законов 2010 года, которые в свое время спровоцировали Налоговый майдан.

"В пятнадцатом году тоже начали почему-то с микробизнеса, но потом тоже спохватились, был Майдан против РРО. Сейчас третий раз идет мощная попытка уничтожения микропредпринимательства. Мы не стоим за отсрочку, мы стоим за отмену нормы, которая слаба, непросчитана и неэффективна", - подчеркнул Доротич.

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