Проект закона Зеленского об отсрочке РРО для физлиц-предпринимателей неприемлем, - председатель движения #SaveФЛП

30 ноября, 2020, 16:14

Глава движения #SaveФЛП Сергей Доротич назвал поданный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (РРО) неприемлемым, поскольку он калькирует норми законопроектов №№4313-д и №2645-д, против которых ранее выступали предприниматели

Об этом Доротич сказал в эфире Еспресо.TV.

"Что касается законодательной инициативы от президента, а именно законопроект 4439, то он неприемлем. Неприемлем потому, что он фактически калькирует немало убийственных норм законопроекта Даниила Гетманцева 4313-д или 2645-р, которые были успешно, по нашему требованию, провалены народными депутатами в Верховной Раде", - сказал Доротич.

Он подчеркнул, что позиция участников движения - это сохранение микропредпринимательства и гарантированное статьей 42 Конституции Украины право ведения предпринимательской деятельности.

"К сожалению, в украинских реалиях право на легкое ведение и инициации предпринимательской деятельности может быть обеспечено только упрощенной системой налогообложения, учета и отчетности. Общая система настолько зарегулирована административными процедурами, что с карманных денег, без специальности и опыта начать собственный бизнес никто не может. Только упрощенная система дает эту возможность", - подчеркнул Доротич.

Он добавил, что завтра, 1 декабря, тысячи физических лиц - предпринимателей выйдут на митинг с требованием, чтобы законопроекты, которые прошли комитет и которые устраивают предпринимательское сообщество, а именно №3853-1 или №3853-2, были проголосованы. Он напомнил, что эти законопроекты отменяют введенные осенью прошлого года нормы, которые дублируют нормы законов 2010 года, которые в свое время спровоцировали Налоговый майдан.

"В пятнадцатом году тоже начали почему-то с микробизнеса, но потом тоже спохватились, был Майдан против РРО. Сейчас третий раз идет мощная попытка уничтожения микропредпринимательства. Мы не стоим за отсрочку, мы стоим за отмену нормы, которая слаба, непросчитана и неэффективна", - подчеркнул Доротич.

Напомним, 17 ноября предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду с требованием отмены обязательного введения кассовых аппаратов (РРО) с 2021 года.

В то же время народные депутаты дважды пытались отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП второй-четвертой групп. 4 ноября соответствующий проект закона народные депутаты отправили на доработку. 17 ноября, во время повторного первого чтения, проект закона снова не был принят - "против" проголосовали 217 народных депутатов.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об отсрочке внедрения регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц - предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.

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