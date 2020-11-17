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Espreso.tvЭкономикаВерховная Рада во второй раз провалила проект закона об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада во второй раз провалила проект закона об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада не смогла принять проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП) второй-четвертой групп

Проект закона поддержали 17 народных депутатов, а против проголосовали 217 нардепов, передает Еспресо.TV .

Отметим, проект закона №4313-д предусматривал перенос до 1 января 2022 года введения положений об обязательном применении кассовых аппаратов (РРО) ФЛП второй-четвертой групп, которые должны были применять их с 1 января 2021 года и с 1 апреля 2021 года.

В то же время, предлагалось, чтобы перенос сроков не касался субъектов хозяйствования, которые осуществляют "рисковые виды деятельности".

  • Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".
  • С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.
  • С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.
  • Верховная Рада 4 ноября отправила на повторное первое чтение проект закона об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года.

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