Верховная Рада во второй раз провалила проект закона об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП

17 ноября, 2020, 14:58

Верховная Рада не смогла принять проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП) второй-четвертой групп

Проект закона поддержали 17 народных депутатов, а против проголосовали 217 нардепов, передает Еспресо.TV .

Отметим, проект закона №4313-д предусматривал перенос до 1 января 2022 года введения положений об обязательном применении кассовых аппаратов (РРО) ФЛП второй-четвертой групп, которые должны были применять их с 1 января 2021 года и с 1 апреля 2021 года.

В то же время, предлагалось, чтобы перенос сроков не касался субъектов хозяйствования, которые осуществляют "рисковые виды деятельности".

Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".

С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.

С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.

Верховная Рада 4 ноября отправила на повторное первое чтение проект закона об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года.

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