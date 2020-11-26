В Литве обнаружили COVID-19 у норок на фермах

26 ноября, 2020, 16:28

В Литве на одной из ферм начался мор норок, после анализов у мертвых животных обнаружили COVID-19

Об этом сообщает литовское LRT.

Случаи выявили в Йонавском районе. На ферме норки начали резко умирать, и после этого у них взяли пробы на COVID-19. У 22 погибших норок был обнаружен коронавирус. При этом у всех живых тесты показали отрицательный результат.

На предприятии заявили, что провели тестирование у 30 тыс. норок. Отмечается, что во всех случаях тест дал отрицательный результат.

Напомним, 4 ноября правительство Дании заявило, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки - из-за обнаруженного у них штамма коронавируса, который мутировал. Речь шла о 15-17 млн особей.

6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.

Так, 18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламентом его решения.

19 ноября стало известно о болезни норок на фермах Швеции, а 24 - в Польше.

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