В Дании всех норок уничтожат из-за мутации коронавируса: их более 15 млн

5 ноября, 2020, 09:07

В Дании планируют уничтожить всех норок - на фермах обнаружен новый мутировавший коронавирус, опасный для людей

Об этом сообщает The Local .

"Мутация может создать риск, что будущие вакцины от COVID-19 не будут работать должным образом. Поэтому необходимо ликвидировать всех норок", - заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Полиция подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 млн животных.

У норок обнаружили мутировавший коронавирус, который распространяется на людей и ослабляет способность организма к производству антител.

В Дании коронавирус-мутант уже подтвердили у 12 человек.