 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Дании всех норок уничтожат из-за мутации коронавируса: их более 15 млн

В Дании всех норок уничтожат из-за мутации коронавируса: их более 15 млн

В Дании планируют уничтожить всех норок - на фермах обнаружен новый мутировавший коронавирус, опасный для людей

Об этом сообщает The Local .

"Мутация может создать риск, что будущие вакцины от COVID-19 не будут работать должным образом. Поэтому необходимо ликвидировать всех норок", - заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Полиция подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 млн животных.

У норок обнаружили мутировавший коронавирус, который распространяется на людей и ослабляет способность организма к производству антител.

В Дании коронавирус-мутант уже подтвердили у 12 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать