Министр продовольствия Дании подал в отставку: решение убить всех норок в стране из-за коронавируса оказалось незаконным
Об этом сообщает датское издание dr.dk.
Отмечается, что отныне Могенс Йенсен станет рядовым парламентарием страны от социал-демократов.
Сам экс-министр рассказал, что принял решение после того, как подвергся жестокой критике со стороны парламентских партий, потому что игнорировал вопрос того, существует ли законодательная база для уничтожения всех норок в Дании.
"Я раньше об этом пожалел. Я еще раз сожалею об этом. И я несу ответственность за это. Особенно извиняюсь перед многими заводчиками норок, которые попали в затруднительное положение", - сказал министр.
Поскольку стало ясно, что решение об убийстве всей норки в Дании не было законным, министр - под сильным давлением парламентских партий - пообещал заявление по этому процессу.
- Напомним, 4 ноября правительство Дании заявило, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки из-за обнаруженного у них штамма коронавируса, который мутировал. Речь шла о 15-17 млн особей.
- 6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-