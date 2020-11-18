Министр продовольствия Дании подал в отставку: решение убить всех норок в стране из-за коронавируса оказалось незаконным

18 ноября, 2020, 16:28

18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламента его решения уничтожить всех норок в стране из-за выявленной у них мутации коронавируса

Об этом сообщает датское издание dr.dk.

Отмечается, что отныне Могенс Йенсен станет рядовым парламентарием страны от социал-демократов.

Сам экс-министр рассказал, что принял решение после того, как подвергся жестокой критике со стороны парламентских партий, потому что игнорировал вопрос того, существует ли законодательная база для уничтожения всех норок в Дании.

"Я раньше об этом пожалел. Я еще раз сожалею об этом. И я несу ответственность за это. Особенно извиняюсь перед многими заводчиками норок, которые попали в затруднительное положение", - сказал министр.

Поскольку стало ясно, что решение об убийстве всей норки в Дании не было законным, министр - под сильным давлением парламентских партий - пообещал заявление по этому процессу.