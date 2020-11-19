У работников норковых ферм в Швеции обнаружили COVID-19

19 ноября, 2020, 20:39

В Швеции на норковых фермах у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус

Об этом сообщает Independent.

Агентство по охране здоровья общественности Швеции заявило о случаях заражения коронавирусом людей, которые работают на норковых фермах.

Точное количество людей, сдавших положительный тест на коронавирус, не уточняется.

Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют пробы, взятые у больных людей и норок, чтобы понять, есть ли связь между этими штаммами.

Напомним, 4 ноября правительство Дании заявил, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки - из-за обнаруженного у них штамма коронавируса, который мутировал. Речь шла о 15-17 млн особей.

6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.

Так, 18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламентом его решения уничтожить всех норок в стране из-за обнаруженной у них мутации коронавируса.

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