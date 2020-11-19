У работников норковых ферм в Швеции обнаружили COVID-19
19 ноября, 2020, 20:39
В Швеции на норковых фермах у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус
Об этом сообщает Independent.
Агентство по охране здоровья общественности Швеции заявило о случаях заражения коронавирусом людей, которые работают на норковых фермах.
Точное количество людей, сдавших положительный тест на коронавирус, не уточняется.
Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют пробы, взятые у больных людей и норок, чтобы понять, есть ли связь между этими штаммами.
- Напомним, 4 ноября правительство Дании заявил, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки - из-за обнаруженного у них штамма коронавируса, который мутировал. Речь шла о 15-17 млн особей.
- 6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.
- Так, 18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламентом его решения уничтожить всех норок в стране из-за обнаруженной у них мутации коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-