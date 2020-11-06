На севере Дании вводят локдаун из-за мутации коронавируса

6 ноября, 2020, 12:49

Премьер-министр Дании Метте Фредерикса объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами

Об этом сообщает The Local .

"Мы просим жителей Северной Ютландии сделать что-то совсем экстраординарное", - сказала Фредерикса, говоря о "реальном закрытии" региона.

Карантин коснется около 280 000 жителей семи районов Северной Ютландии. Их призвали не выезжать за пределы своих районов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

На время карантина закрываются все бары и рестораны, останавливают общественный транспорт, учащихся средней школы переводят на дистанционное обучение.

В Северной Ютландии прекращают работу тренажерных залов, бассейнов, парков развлечений, зоопарков, театров, музеев, библиотек и кинотеатров. Площадки для занятий спортом на улице останутся открытыми.

В управлении здравоохранения Северной Ютландии заявили, что проведут массовое тестирование на коронавирус 280 тысяч жителей пострадавших районов.

У норок в Дании обнаружили мутировавший коронавирус, поэтому власти решили уничтожить 15-17 млн животных на 1080 фермах.

Измененный штамм коронавируса, обнаруженный у норок, распространяется на людей и снижает способность к образованию антител.

Копенгаген предупредил, что мутация коронавируса может поставить под угрозу эффективность всех разрабатываемых вакцин.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 49 млн человек.

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