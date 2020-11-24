В Польше обнаружили первые случаи заражения COVID-19 среди норок

24 ноября, 2020, 17:40

На норковой ферме на севере Польши зафиксировали первые случаи коронавируса у животных

Об этом сообщает Гданьский медицинский университет.

На норковой ферме в Поморском воеводстве в Польше, у нескольких животных выявлен коронавирус. Это первые случаи коронавируса среди норок в стране.

"Ученые подтвердили инфицирование SARS-CoV-2 у восьми животных", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в целом эксперты провели тестирование в 91 норки.

Исследование провели ученые Института морской и тропической медицины Гданьского медицинского университета, а также факультета биотехнологии Гданьского университета совместно с ветеринарами.

Напомним, 4 ноября правительство Дании заявило, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки - из-за обнаруженного в них штамм коронавируса, что мутировал. Речь шла о 15-17 млн особей.

6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.

Так, 18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламента его решения уничтожить всех норок в стране из-за обнаруженной у них мутации коронавируса.

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