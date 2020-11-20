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Espreso.tvСпортВ Швейцарии боятся возможного технического поражения от Украины

В Швейцарии боятся возможного технического поражения от Украины


фото: Getty Images
Повторные тесты игроков сборной Украины на коронавирус, которые показали отрицательные результаты, могут быть решающим в деле о матче Лиги наций со Швейцарией

Об этом сообщает швейцарское издание Tribune de Genève.

По информации источника, теперь техническое поражение может получить уже сборная Швейцарии, а не Украины, как сообщалось ранее.

"Мы легко можем представить себе наше техническое поражение. Украина всегда заявляла, что хочет и готова играть. Но власти Швейцарии, а затем и УЕФА запретили матч, хотя сейчас понятно, что его проведение не способствовало бы распространению вируса. Это может серьезно повлиять на решение УЕФА. Или в случае возможного судебного разбирательства ", - говорится в сообщении.

17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру в запретил главный санитарный врач Люцерна.

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