В Швейцарии боятся возможного технического поражения от Украины
Об этом сообщает швейцарское издание Tribune de Genève.
По информации источника, теперь техническое поражение может получить уже сборная Швейцарии, а не Украины, как сообщалось ранее.
"Мы легко можем представить себе наше техническое поражение. Украина всегда заявляла, что хочет и готова играть. Но власти Швейцарии, а затем и УЕФА запретили матч, хотя сейчас понятно, что его проведение не способствовало бы распространению вируса. Это может серьезно повлиять на решение УЕФА. Или в случае возможного судебного разбирательства ", - говорится в сообщении.
17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру в запретил главный санитарный врач Люцерна.
Football: L'ensemble des joueurs ukrainiens testés négatifs https://t.co/5zbiMlo7gx- Tribune de Genève (@tdgch) November 19, 2020
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.
- Мирон Маркевич заподозрил, что сборная Швейцарии добилась отмены матча против нашей национальной команды, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций.
- 19 ноября повторные тесты на COVID-19 футболистов сборной Украины Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса оказались отрицательными .
- 19 ноября менеджер сборной Украины Алексей Таргонский рассказал, что когда национальная команда покидала Швейцарию, то столкнулась с плохим отношением работников аэропорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре