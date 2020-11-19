К нам относились как к прокаженным, - менеджер рассказал, как сборная Украины покидала Швейцарию

19 ноября, 2020, 19:11

Менеджер сборной Украины Алексей Таргонский рассказал, что когда национальная команда покидала Швейцарию, то столкнулась с плохим отношением работников аэропорта

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Чартерный рейс сборной Украины перенесли с 12:00 на 14:00 по местному времени.

"Нам сообщили, что мы должны находиться в 10-дневном карантине. Затем нам разрешили вылететь на следующий день чартерным рейсом. В итоге нам это удалось, хотя рейс и перенесли с 12:00 на 14:00 по местному времени. И вообще с нами не очень хорошо обошлись в аэропорту Цюриха. Понятно, что мы находились в карантинном состоянии, но к нам относились как к прокаженным, все происходило на расстоянии, это было очень неприятно. При этом у всех нас были негативные тесты", - рассказал Таргонский.

17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру в запретил главный санитарный врач Люцерна.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.

Мирон Маркевич заподозрил, что сборная Швейцарии добилась отмены матча против нашей национальной команды, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций.

19 ноября повторные тесты на COVID-19 футболистов сборной Украины Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса оказались отрицательными.

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