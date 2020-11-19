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Espreso.tvСпортНе мог такого представить: Шевченко об отмене матча Швейцария - Украина

Не мог такого представить: Шевченко об отмене матча Швейцария - Украина


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Шевченко, в сборной Украины было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч.

"Но решение принимала местная власть Люцерна, где должен был состояться поединок. Далее решение по контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет. Мы все понимали, в каком положении находимся в связи с коронавирусом. Но последнее, что я мог себе представить, - это отмена матча. Есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы игра состоялась ", - заверил Шевченко.

Тренер заявил, что в целом он доволен выступлением сборной Украины в Лиге наций, где ее соперниками были Испания, Германия и Швейцария.

"Я хочу поблагодарить ребят за их выдержку и желания, которые они показали. Наша сборная играла в хороший футбол, набрала 6 очков в поединках с лучшими командами мира. У нас были неплохие матчи. Я остался доволен турниром, своими подопечными. Очень много было новичков , которые сыграли на достойном уровне ", - сказал Шевченко.

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