Не мог такого представить: Шевченко об отмене матча Швейцария - Украина

19 ноября, 2020, 08:17

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Шевченко, в сборной Украины было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч.

"Но решение принимала местная власть Люцерна, где должен был состояться поединок. Далее решение по контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет. Мы все понимали, в каком положении находимся в связи с коронавирусом. Но последнее, что я мог себе представить, - это отмена матча. Есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы игра состоялась ", - заверил Шевченко.

Тренер заявил, что в целом он доволен выступлением сборной Украины в Лиге наций, где ее соперниками были Испания, Германия и Швейцария.

"Я хочу поблагодарить ребят за их выдержку и желания, которые они показали. Наша сборная играла в хороший футбол, набрала 6 очков в поединках с лучшими командами мира. У нас были неплохие матчи. Я остался доволен турниром, своими подопечными. Очень много было новичков , которые сыграли на достойном уровне ", - сказал Шевченко.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

18 ноября сборная Украины выразила готовность сыграть матч Лиги наций со Швейцарией 18 ноября составом, который отправили на карантин в Люцерне из-за случаев коронавируса в команде.

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами заявил, что Украине необходимо засчитать техническое поражение в матче Лиги наций, который сорвался из-за вспышки коронавируса в нашей команде.

Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что УЕФА может определить победителя матча Лиги наций против Украины с помощью жребия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb