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Espreso.tvСпортМаркевич обвинил Швейцарию в умышленном срыве матча с Украиной

Маркевич обвинил Швейцарию в умышленном срыве матча с Украиной


фото: fcrukh.com
Украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что сборная Швейцарии добилась отмены матча против нашей национальной команды, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам Маркевича, швейцарская сторона прибегла к подковерных игр ради положительного результата.

"Это какой-то беспорядок. Команда готовилась и была готова играть. То, что придумали швейцарцы - даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить, что угодно. Если вам нужны 3 пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопрос такими подковерными играми ", - сказал Маркевич.

Бывший тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра", отверг обвинения швейцарской стороны, что наша команда не сделала всего принадлежащего, чтобы найти замену футболистам, которых отправили на карантин.

"Все мы понимаем, почему они так говорят. Сборной Швейцарии нужны 3 очка. Они бы не переиграли нашу сборную даже в ослабленном составе. Если бы на месте Украины в аналогичной ситуация была Германия или Испания, даже разговоров не было. Вышли бы и играли, как играли до этого. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы ", - убежден Маркевич.

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