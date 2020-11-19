Маркевич обвинил Швейцарию в умышленном срыве матча с Украиной

19 ноября, 2020, 09:22

Украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что сборная Швейцарии добилась отмены матча против нашей национальной команды, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам Маркевича, швейцарская сторона прибегла к подковерных игр ради положительного результата.

"Это какой-то беспорядок. Команда готовилась и была готова играть. То, что придумали швейцарцы - даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить, что угодно. Если вам нужны 3 пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопрос такими подковерными играми ", - сказал Маркевич.

Бывший тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра", отверг обвинения швейцарской стороны, что наша команда не сделала всего принадлежащего, чтобы найти замену футболистам, которых отправили на карантин.

"Все мы понимаем, почему они так говорят. Сборной Швейцарии нужны 3 очка. Они бы не переиграли нашу сборную даже в ослабленном составе. Если бы на месте Украины в аналогичной ситуация была Германия или Испания, даже разговоров не было. Вышли бы и играли, как играли до этого. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы ", - убежден Маркевич.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что УЕФА может определить победителя матча Лиги наций против Украины с помощью жребия.

18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.

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