Повторные тесты футболистов сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными

19 ноября, 2020, 11:36

Повторные тесты на COVID-19 футболистов сборной Украины Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса оказались отрицательными

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. Все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые сдали положительные тесты 17 ноября, когда в Люцерне был состояться матч Лиги наций против Швейцарии.

Игра была отменена в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительные тесты в трех игроков украинского команды-Мораеса, Кривцова и Руслана Малиновского.

При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, в которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были в 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что УЕФА может определить победителя матча Лиги наций против Украины с помощью жребия.

18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.

Мирон Маркевич заявил, что сборная Швейцарии добилась отмены матча против нашей национальной команды, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций.

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