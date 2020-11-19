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Espreso.tvСпортПовторные тесты футболистов сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными

Повторные тесты футболистов сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными


фото: uaf.ua
Повторные тесты на COVID-19 футболистов сборной Украины Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса оказались отрицательными

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. Все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые сдали положительные тесты 17 ноября, когда в Люцерне был состояться матч Лиги наций против Швейцарии.

Игра была отменена в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительные тесты в трех игроков украинского команды-Мораеса, Кривцова и Руслана Малиновского.

При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, в которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были в 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.

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