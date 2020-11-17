Матч сборной Украины против Швейцарии отменили

17 ноября, 2020, 15:35

Матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина не состоится 17 ноября.

УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться".

УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

17 ноября полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перед игрой Лиги наций со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус.

Сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде поместили на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва

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