 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПутин: Правительство Армении совершит "самоубийство", если откажется от соглашения о перемирии в Карабахе

Путин: Правительство Армении совершит "самоубийство", если откажется от соглашения о перемирии в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что для правительства Армении было бы "самоубийством" отказаться от режима прекращения огня в войне в Нагорном Карабахе

Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов, пишет The Guardian.

Путин считает, что Армения совершит "самоубийство", если решит отказаться от соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

На вопрос о новом правительстве, которое потенциально может прийти к власти, отказавшись от сделки, он ответил: "Это было бы огромной ошибкой".

Он отметил, что "Россия помогла сторонам договориться о прекращении боев за спорный регион".

В свою очередь на реплику, что спецслужбы Армении также сообщили на прошлой неделе, что они сорвали попытку убийства премьера Никола Пашиняна, которое готовили оппозиционный политик и ветеран войны, Путин сказал: "Страна, которая в состоянии войны или под угрозой возобновления боев, как это часто было в прошлом, не может себе позволить такое поведение, в том числе и в сфере организации власти, которая расколола общество изнутри. Думаю, это абсолютно неприемлемо, контрпродуктивно и чрезвычайно опасно".

  • Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломила оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом территории.
  • 10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
  • Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку.
  • В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за "сдачи Карабаха", планирует остаться в должности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать