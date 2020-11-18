Путин: Правительство Армении совершит "самоубийство", если откажется от соглашения о перемирии в Карабахе

18 ноября, 2020, 20:37

Президент России Владимир Путин заявил, что для правительства Армении было бы "самоубийством" отказаться от режима прекращения огня в войне в Нагорном Карабахе

Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов, пишет The Guardian.

Путин считает, что Армения совершит "самоубийство", если решит отказаться от соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

На вопрос о новом правительстве, которое потенциально может прийти к власти, отказавшись от сделки, он ответил: "Это было бы огромной ошибкой".

Он отметил, что "Россия помогла сторонам договориться о прекращении боев за спорный регион".

В свою очередь на реплику, что спецслужбы Армении также сообщили на прошлой неделе, что они сорвали попытку убийства премьера Никола Пашиняна, которое готовили оппозиционный политик и ветеран войны, Путин сказал: "Страна, которая в состоянии войны или под угрозой возобновления боев, как это часто было в прошлом, не может себе позволить такое поведение, в том числе и в сфере организации власти, которая расколола общество изнутри. Думаю, это абсолютно неприемлемо, контрпродуктивно и чрезвычайно опасно".

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломила оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом территории.

10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за "сдачи Карабаха", планирует остаться в должности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb