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Espreso.tvМирПрезидент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку

Президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку

Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку

Об этом он заявил в видеообращении, передает агентство News.am .

"У нас беспокойное общество. Уязвимая экономика сочетается с огромными социальными проблемами. Состоялась гуманитарная катастрофа в результате большого потока людей, перемещенных из Арцаха в Армению. Ситуация с эпидемией тоже очень сложная. Мы не можем игнорировать эту реальность и продолжать жить нормальной жизнью", - сказал президент.

По словам Саркисяна, он провел встречи с парламентскими силами, общественными группами, а также телефонные разговоры с представителями диаспоры. Абсолютное большинство участников встреч согласились с тем, что Армении нужна отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

  • Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.
  • 10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

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