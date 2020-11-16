Президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку

По словам Саркисяна, он провел встречи с парламентскими силами, общественными группами, а также телефонные разговоры с представителями диаспоры. Абсолютное большинство участников встреч согласились с тем, что Армении нужна отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.

10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

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