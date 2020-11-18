Пашинян не планирует уходить в отставку, он выдвинул план преодоления кризиса в Армении

18 ноября, 2020, 15:42

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за "сдачи Карабаха", планирует остаться в должности

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пашинян отметил, что считает себя "ответственным номер один" за сложившуюся ситуацию.

Так, он представил дорожную карту, для реализации которой, по его словам, нужно провести изменения в правительстве.

Пашинян предлагает в ближайшее время осуществить восстановление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Нагорного Карабаха и приоритетность возвращения людей в места их проживания. А также обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан.

Кроме того, он предлагает восстановить жилые и общественные здания и инфраструктуру, которые пострадали во время войны на территории Армении.

Премьер Армении отметил, что власти намерены добиваться немедленного возвращения пленных военнослужащих и мирных жителей и обеспечить им социальные гарантии.

Пашинян также пообещал провести реформу Вооруженных сил Армении.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломила оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом территории.

10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку.

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