Пашинян не планирует уходить в отставку, он выдвинул план преодоления кризиса в Армении
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Пашинян отметил, что считает себя "ответственным номер один" за сложившуюся ситуацию.
Так, он представил дорожную карту, для реализации которой, по его словам, нужно провести изменения в правительстве.
Пашинян предлагает в ближайшее время осуществить восстановление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Нагорного Карабаха и приоритетность возвращения людей в места их проживания. А также обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан.
Кроме того, он предлагает восстановить жилые и общественные здания и инфраструктуру, которые пострадали во время войны на территории Армении.
Премьер Армении отметил, что власти намерены добиваться немедленного возвращения пленных военнослужащих и мирных жителей и обеспечить им социальные гарантии.
Пашинян также пообещал провести реформу Вооруженных сил Армении.
- Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломила оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (по-армянски - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей, признанной международным сообществом территории.
- 10 ноября в Ереване вспыхнули протесты после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
- Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку.
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