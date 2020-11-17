Тренер Швейцарии пожелал больным футболистам сборной Украины выздоровления
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Швейцарии.
Петкович признался, что хочет встретиться на футбольном поле и расстроен, что сейчас такой возможности нету.
"Мы были готовы, команда была очень мотивированной после последних матчей, в хорошей форме. Мы с нетерпением ждали этой встречи. К сожалению, сейчас все изменилось, мы не можем на это повлиять. Желаем игрокам и представителям сборной Украины, получившие положительные тесты на коронавирус, скорейшего выздоровления. Мы все футбольные люди и хотим всегда побеждать на футбольном поле. К сожалению, сейчас у нас нет этой возможности", - сказал Владимир Петкович.
Сборная Украины продолжает находиться на изоляции в отеле в Люцерне.
- 17 ноября полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перед игрой Лиги наций со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус.
- Сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде поместили на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва.
- После этого стало известно, что матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больные коронавирус.
- Футболистам сборной Украины Жуниор Мораесу и Сергею Кривцову позволили покинуть расположение национальной команды.
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