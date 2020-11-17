Тренер Швейцарии пожелал больным футболистам сборной Украины выздоровления

17 ноября, 2020, 21:53

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович пожелал зараженным футболистам сборной Украины скорейшего выздоровления

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Швейцарии.

Петкович признался, что хочет встретиться на футбольном поле и расстроен, что сейчас такой возможности нету.

"Мы были готовы, команда была очень мотивированной после последних матчей, в хорошей форме. Мы с нетерпением ждали этой встречи. К сожалению, сейчас все изменилось, мы не можем на это повлиять. Желаем игрокам и представителям сборной Украины, получившие положительные тесты на коронавирус, скорейшего выздоровления. Мы все футбольные люди и хотим всегда побеждать на футбольном поле. К сожалению, сейчас у нас нет этой возможности", - сказал Владимир Петкович.

Сборная Украины продолжает находиться на изоляции в отеле в Люцерне.

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