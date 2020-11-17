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Espreso.tvСпортТренер Швейцарии пожелал больным футболистам сборной Украины выздоровления

Тренер Швейцарии пожелал больным футболистам сборной Украины выздоровления


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович пожелал зараженным футболистам сборной Украины скорейшего выздоровления

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Швейцарии.

Петкович признался, что хочет встретиться на футбольном поле и расстроен, что сейчас такой возможности нету.

"Мы были готовы, команда была очень мотивированной после последних матчей, в хорошей форме. Мы с нетерпением ждали этой встречи. К сожалению, сейчас все изменилось, мы не можем на это повлиять. Желаем игрокам и представителям сборной Украины, получившие положительные тесты на коронавирус, скорейшего выздоровления. Мы все футбольные люди и хотим всегда побеждать на футбольном поле. К сожалению, сейчас у нас нет этой возможности", - сказал Владимир Петкович.

Сборная Украины продолжает находиться на изоляции в отеле в Люцерне.

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