Лидер сборной Украины в день игры со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Кроме Руслана Малиновского, положительные тесты оказались у Сергея Кривцов и Жуниора Мораес, которые ранее уже переболели коронавирусом. Учитывая это, УЕФА допустила футболистов "Шахтера" к матчу.
Однако, по ограничениями, которые действуют в Швейцарии, лицам с положительным тестом на COVID-19 запрещено заниматься коллективными видами спорта, поэтому Кривцов и Мораес пропустили утреннюю тренировку сборной Украины.
Окончательное решение об их участии в матче будет принято на официальной предматчевой совещании.
Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.
Матч Швейцария - Украина начнется сегодня в 21:45 в Люцерне.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что перед решающим матчем Лиги наций против Швейцарии наша команда имеет существенные кадровые проблемы .
- Победа и ничья в заключительном матче группового раунда Лиги наций против Швейцарии гарантируют сборной Украины сохранение места в высшем дивизионе.
- 17 ноября Андрей Шевченко обнародовал заявку на решающий матча Лиги наций против Швейцарии
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