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Espreso.tvСпортЛидер сборной Украины в день игры со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус

Лидер сборной Украины в день игры со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус


фото: uaf.ua
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перед решающей игрой Лиги наций со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Кроме Руслана Малиновского, положительные тесты оказались у Сергея Кривцов и Жуниора Мораес, которые ранее уже переболели коронавирусом. Учитывая это, УЕФА допустила футболистов "Шахтера" к матчу.

Однако, по ограничениями, которые действуют в Швейцарии, лицам с положительным тестом на COVID-19 запрещено заниматься коллективными видами спорта, поэтому Кривцов и Мораес пропустили утреннюю тренировку сборной Украины.

Окончательное решение об их участии в матче будет принято на официальной предматчевой совещании.

Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

Матч Швейцария - Украина начнется сегодня в 21:45 в Люцерне.

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