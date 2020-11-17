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Espreso.tvСпортВрач объяснил, почему запретил проведение матча Швейцария - Украина

Врач объяснил, почему запретил проведение матча Швейцария - Украина


фото: blick.ch
Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл запретил проведение матча Швейцария - Украина из-за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больны коронавирусом

Об этом сообщает Blick.

По словам Роджера Харстолла, результаты тестов на коронавирус могут быть ложными, потому что если человек заболел недавно, то вирус еще не распространился настолько, чтобы результат теста был положительным.

"Мы исходим из того, что защитная концепция УЕФА была соблюдена при проведении тестов. Но я не могу это проверить. Не исключено, что есть люди с отрицательным тестом, которые несут в себе коронавирус, но поскольку получили его недавно - вирус еще не распространился так сильно и тест показывает ложный результат. Вся команда Украины сейчас на карантине и не может сыграть со Швейцарией. Им запрещено выступать в Люцерне. Таков порядок. я настаиваю на этом решении на 100%. Конечно, я бы предпочел, чтобы матч состоялся, а Швейцария могла взять три очка. Я говорю как частное лицо, но как кантонский врач скажу, что в таких обстоятельствах это невозможно", - пояснил Роджер Харстолл.

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