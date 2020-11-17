Сборную Украины хотят закрыть на карантин в Люцерне, матч со Швейцарией под угрозой срыва

17 ноября, 2020, 14:20

Сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде хотят поместить на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва

Об этом сообщает Blick .

По информации издания, главный врач швейцарского кантона Люцерн хочет отправить всех игроков сборной Украины на карантин. Сейчас УЕФА ведет переговоры с органами здравоохранения Люцерна, поэтому матч все еще может сегодня произойти.

Украинская сторона рассматривает возможность, как оперативно доставить в Швейцарию игроков молодежной сборной, в случае, если матч перенесут на 18 ноября. В противном случае игру могут перенести на боль поздний срок. Сейчас Украинская ассоциация футбола прилагает все усилия, чтобы команде Андрея Шевченко не было засчитано техническое поражение.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что перед решающим матчем Лиги наций против Швейцарии наша команда имеет существенные кадровые проблемы .

17 ноября Андрей Шевченко обнародовал заявку на матча Лиги наций против Швейцарии

17 ноября ивзахисник сборной Украины Руслан Малиновский перед игрой Лиги наций со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус .

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