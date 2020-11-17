Сборную Украины хотят закрыть на карантин в Люцерне, матч со Швейцарией под угрозой срыва
Об этом сообщает Blick .
По информации издания, главный врач швейцарского кантона Люцерн хочет отправить всех игроков сборной Украины на карантин. Сейчас УЕФА ведет переговоры с органами здравоохранения Люцерна, поэтому матч все еще может сегодня произойти.
Украинская сторона рассматривает возможность, как оперативно доставить в Швейцарию игроков молодежной сборной, в случае, если матч перенесут на 18 ноября. В противном случае игру могут перенести на боль поздний срок. Сейчас Украинская ассоциация футбола прилагает все усилия, чтобы команде Андрея Шевченко не было засчитано техническое поражение.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что перед решающим матчем Лиги наций против Швейцарии наша команда имеет существенные кадровые проблемы .
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- 17 ноября ивзахисник сборной Украины Руслан Малиновский перед игрой Лиги наций со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус .
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