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Espreso.tvСпортСборную Украины хотят закрыть на карантин в Люцерне, матч со Швейцарией под угрозой срыва

Сборную Украины хотят закрыть на карантин в Люцерне, матч со Швейцарией под угрозой срыва


фото: uaf.ua
Сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде хотят поместить на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва

Об этом сообщает Blick .

По информации издания, главный врач швейцарского кантона Люцерн хочет отправить всех игроков сборной Украины на карантин. Сейчас УЕФА ведет переговоры с органами здравоохранения Люцерна, поэтому матч все еще может сегодня произойти.

Украинская сторона рассматривает возможность, как оперативно доставить в Швейцарию игроков молодежной сборной, в случае, если матч перенесут на 18 ноября. В противном случае игру могут перенести на боль поздний срок. Сейчас Украинская ассоциация футбола прилагает все усилия, чтобы команде Андрея Шевченко не было засчитано техническое поражение.

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