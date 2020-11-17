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Espreso.tvСпортДвум зараженным футболистам разрешили покинуть расположение сборной Украины, - СМИ

Двум зараженным футболистам разрешили покинуть расположение сборной Украины, - СМИ


фото: Getty Images
Футболистам сборной Украины Жуниору Мораесу и Сергею Кривцову позволили покинуть расположение национальной команды

Об этом сообщает Tagesan Zeiger.

По информации источника, Мораес и Кривцов получили разрешение на свободное перемещение, несмотря на положительные тесты на коронавирус. Футболисты уже болели COVID-19 раньше, в расположении донецкого "Шахтера".

Сборная Украины продолжает находиться на изоляции в отеле в Люцерне.

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