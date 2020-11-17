Двум зараженным футболистам разрешили покинуть расположение сборной Украины, - СМИ
17 ноября, 2020, 19:22
Футболистам сборной Украины Жуниору Мораесу и Сергею Кривцову позволили покинуть расположение национальной команды
Об этом сообщает Tagesan Zeiger.
По информации источника, Мораес и Кривцов получили разрешение на свободное перемещение, несмотря на положительные тесты на коронавирус. Футболисты уже болели COVID-19 раньше, в расположении донецкого "Шахтера".
Сборная Украины продолжает находиться на изоляции в отеле в Люцерне.
- 17 ноября полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перед игрой Лиги наций со Швейцарией сдал положительный тест на коронавирус.
- Сборную Украины из-за вспышки коронавируса в команде поместили на карантин в Люцерне, матч Лиги наций против Швейцарии оказался под угрозой срыва.
- После этого стало известно, что матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, что запретил проведение матча за того, что футболисты с отрицательными результатами теста могут быть больны коронавирусом.
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