Двум зараженным футболистам разрешили покинуть расположение сборной Украины, - СМИ

17 ноября, 2020, 19:22

Футболистам сборной Украины Жуниору Мораесу и Сергею Кривцову позволили покинуть расположение национальной команды

Об этом сообщает Tagesan Zeiger.

По информации источника, Мораес и Кривцов получили разрешение на свободное перемещение, несмотря на положительные тесты на коронавирус. Футболисты уже болели COVID-19 раньше, в расположении донецкого "Шахтера".

Сборная Украины продолжает находиться на изоляции в отеле в Люцерне.

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