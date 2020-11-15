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Espreso.tvОбществоЛукашенко увидел в Украине "центр", управляющий революцией в Беларуси

Лукашенко увидел в Украине "центр", управляющий революцией в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестами в Беларуси якобы руководит специально созданный "американцами" центр, находящийся в Украине

Об этом он рассказал в интервью иностранным журналистам, передает Еспресо.TV со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ .

По его мнению, цель деятельности этого "центра" - "сломать государственный строй и сделать Беларусь провинцией Польши".

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"А мы знаем, кто в этих центрах сидит - американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", - подчеркнул Лукашенко.

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Непризнанный международным сообществом правитель считает, что именно этот "центр" причастен к появлению в Беларуси четырех украинских анархистов, которые, как он сказал, подожгли несколько зданий и автомобилей, после чего их задержали.

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"Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализации того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации, нас раскачивают со всех сторон", - отметил Лукашенко.

  • Напомним, вечером 13 ноября Лукашенко выступил с сенсационным заявлением и сообщил о своей готовности выехать в Россию, но "не под давлением". Это произошло после того, как несколькими часами ранее, выбранная 9 августа этого года президенткой Беларуси Светлана Тихановська пообещала амнистию тем белорусским силовикам, которые арестуют Лукашенко.

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