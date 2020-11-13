"Объявляю Народный трибунал": Тихановская пообещала амнистию за захват Лукашенко

13 ноября, 2020, 20:27

13 ноября претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании "народного трибунала"

Соответствующее обращение лидер белорусской оппозиции Светалана Тихановская разместила на своей странице в Telegram.

"Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, которые отдавали и выполняли преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия наступило", - отметила Тихановська.

Отмечается, что Народное антикризисное управление совместно с платформами "Зубр" и "Голос" разработали централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс будет проведен на платформе движения "Голос".

Отдельно для силовиков оппозиционеры разработали программу "Рапорт", которая даст возможность конфиденциально предоставить видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении "преступных приказов". Тихановская гарантирует таким лицам амнистию или смягчение уголовной ответственности.

Она также анонсировала "самый массовый марш с заявлением народного обвинения" после подведения итогов 20 декабря.

"Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть привлечены к суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти человека, захваченного при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения", - подчеркнула политик .

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