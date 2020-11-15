В Минске впервые появились революционные палатки. Поет хор, горят свечи

15 ноября, 2020, 00:45

В Минске в субботу, 14 ноября 2020 года, установлены революционные палатки. Рядом с ними поет хор и горят свечи

Речь идет о "площадь Перемен", где после убийства местного жителя, участника мирной революции Романа Бондаренко, объявили бессрочный протест и начали ставить палатки круглосуточной охраны, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

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Протест продолжался всю минувшую ночь: здесь оставалось около 50 человек. Задержаний не было, ночь прошла тихо.

В субботу минчане продолжали нести цветы к мемориалу. Были установлены палатки.

Нынешняя ночь (с 14 на 15 ноября) - это уже вторая ночь бдений. Люди не расходятся.

Они следят за порядком, тихонько поют, следят за огнем в церковных лампадках.

Справка

"Площадь Перемен" - это двор между жилыми домами в центре Минска, где во время массовых протестных акций собираются противники Лукашенко. Речь идет о пространстве на пересечении улиц Чарвакова, Каховской и Сморговского тракта.

В одном из соседних домов жил Роман Бондаренко.

На "площади" установлен запрещенный режимом Лукашенко национальный белорусский бело-красно-белый флаг и нарисовано граффити с изображением легендарных "ди-джеев перемен" Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, арестованных накануне августовских президентских выборов за ремикс на основе песни "Перемен требуют наши сердца" Виктора Цоя.

Действующей белорусской властью данная композиция считается политической опасной, ее публичное воспроизведение запрещено. Если сотрудники МВД или спецназовцы слышат мелодию "Перемен" из машины, они могут в принудительном порядке остановить данное транспортное средство. В случае отказа - бьют окна автомобиля, а в отношении водителя и пассажиров применяют силу.

Что же касается трагедии с Бондаренко, то люди в штатском похитили его, когда он пытался помешать "титушкам" закрашивать мурал с ди-джеями.

Напомним, вечером 13 ноября самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко выступил с сенсационным заявлением и сообщил о своей готовности выехать в Россию, но "не под давлением". Это произошло после того, как несколькими часами ранее, избранная 9 августа этого года президентом Беларуси Светлана Тихановская пообещала амнистию тем белорусским силовикам, которые арестуют Лукашенко.

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