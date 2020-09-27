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Espreso.tvМир"Животное под влиянием препаратов", - оппозиционер Санников о Лукашенко

"Животное под влиянием препаратов", - оппозиционер Санников о Лукашенко


фото: uudis.net
Известный белорусский дипломат, координатор движения "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2010 года и в прошлом политзаключенный Андрей Санников считает, что самопровозглашенный руководитель этой страны Александр Лукашенко находится под влиянием медицинских препаратов, способных влиять на психику

Об этом политик заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Он всегда, вообщем-то, не мог справиться со своей психикой. Но сегодня он перешел все "красные линии", он действует уже за этими "красными линиями". А животное, особенно под влиянием каких-то препаратов, которое вышло за "красные линии", оно просто опасно для общества. Для всех, не только для нас (для беларусов - ред.). Оно опасно для мира", - подчеркнул экс-кандидат в президенты.

 

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