"Животное под влиянием препаратов", - оппозиционер Санников о Лукашенко
27 сентября, 2020, 22:40
Известный белорусский дипломат, координатор движения "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2010 года и в прошлом политзаключенный Андрей Санников считает, что самопровозглашенный руководитель этой страны Александр Лукашенко находится под влиянием медицинских препаратов, способных влиять на психику
Об этом политик заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Он всегда, вообщем-то, не мог справиться со своей психикой. Но сегодня он перешел все "красные линии", он действует уже за этими "красными линиями". А животное, особенно под влиянием каких-то препаратов, которое вышло за "красные линии", оно просто опасно для общества. Для всех, не только для нас (для беларусов - ред.). Оно опасно для мира", - подчеркнул экс-кандидат в президенты.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры