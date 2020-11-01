Окружение Лукашенко ускорило вывод капиталов за границу, - Белсат

1 ноября, 2020, 12:12

С началом мирной революции приближенные к самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко фирмы стали быстрее перекачивать деньги за границу

Об этом говорится в расследовании оппозиционного телеканала Белсат , который говорит из Польши, передает Еспресо.TV .

Для этого виокристовуються фиктивные инвестиции, оффшоры на Мальте и Кипре, а также бизнес в Великобритании.

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Также в теневых схемах клана Лукашенко присутствуют подставные фирмы на Британских Виргинских островах и Панаме.

Напомним, отчисленных за "политику" студентов из Беларуси будут принимать на обучение в Германии, Польше, Литве и Словакии , а также выплачивать денежную компенсацию.

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