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Espreso.tvМирОкружение Лукашенко ускорило вывод капиталов за границу, - Белсат

Окружение Лукашенко ускорило вывод капиталов за границу, - Белсат


фото: ekspertai.eu
С началом мирной революции приближенные к самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко фирмы стали быстрее перекачивать деньги за границу

Об этом говорится в расследовании оппозиционного телеканала Белсат , который говорит из Польши, передает Еспресо.TV .

Для этого виокристовуються фиктивные инвестиции, оффшоры на Мальте и Кипре, а также бизнес в Великобритании.

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Также в теневых схемах клана Лукашенко присутствуют подставные фирмы на Британских Виргинских островах и Панаме.

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