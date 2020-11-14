"Я поеду в ту же Россию. Я еще здоровый мужик", - Лукашенко
Об этом он заявил во время общения с журналистами страны СНГ, состоявшегося 13 ноября 2020 года, передает Еспресо.TV.
По его словам, прежде чем уйти с должности, ему следует позаботиться об изменениях в конституции.
"Вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, пойду с этой должности", - отметил Лукашенко.
Все дополнительные подробности он пообещал рассказать на "Всебелорусском народном собрании", к проведению которых готовится его команда.
"Детально по принятию Конституции и прочее по срокам я планирую сейчас заявить на "Всебелорусском народном собрании", как мы будем двигаться и при каких условиях – они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти. Вопрос не во мне, слушайте, сколько было таких президентов? Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной тихой обстановке – я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, еще здоровый мужик, дети у меня есть, внуки, которые должны жить", - приводит слова Лукашенко белорусский пропрезидентской телеканал СТВ .
Ранее белорусский диктатор неоднократно заявлял, что ему "никуда бежать" и что он "не может" оставить Беларусь.
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