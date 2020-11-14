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Espreso.tvМир"Я поеду в ту же Россию. Я еще здоровый мужик", - Лукашенко

"Я поеду в ту же Россию. Я еще здоровый мужик", - Лукашенко

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко впервые заявил о своей готовности навсегда уехать в Россию

Об этом он заявил во время общения с журналистами страны СНГ, состоявшегося 13 ноября 2020 года, передает Еспресо.TV.

По его словам, прежде чем уйти с должности, ему следует позаботиться об изменениях в конституции.

"Вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, пойду с этой должности", - отметил Лукашенко.

Все дополнительные подробности он пообещал рассказать на "Всебелорусском народном собрании", к проведению которых готовится его команда.

"Детально по принятию Конституции и прочее по срокам я планирую сейчас заявить на "Всебелорусском народном собрании", как мы будем двигаться и при каких условиях – они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти. Вопрос не во мне, слушайте, сколько было таких президентов? Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной тихой обстановке – я сел и уехал. Я уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, еще здоровый мужик, дети у меня есть, внуки, которые должны жить", - приводит слова Лукашенко белорусский пропрезидентской телеканал СТВ .

Ранее белорусский диктатор неоднократно заявлял, что ему "никуда бежать" и что он "не может" оставить Беларусь.

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