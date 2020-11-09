Карантин "выходного дня" в Украине: какие ограничения введут

9 ноября, 2020, 18:21

В Украине планируют ввести в ближайшее время карантин "выходного дня". Такие ограничения продлятся в течение нескольких недель

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Как отмечается в проекте изменений в отношении карантина. Согласно документу, предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждые выходные.

Так, в выходные будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме того, запрещено будет принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

В свою очередь при карантине "выходного дня" останутся работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами.

Также смогут работать финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, общественный транспорт продолжит работать, а рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей только на вынос.

Сейчас точной даты таких ограничений нет, но главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство готовится ввести его в ближайшее время. Заметим, если решение будет принято на ближайшем заседании Кабмина, то ограничения уже могут вступить в силу на 14 и 15 ноября.

"В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министром Украины (постановление, - ред.) о более жестком карантине в выходной день. Мы будем делать все возможное, чтобы спасти систему здравоохранения от коллапса и не останавливать экономику", - добавил Ляшко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что карантин "выходного дня" продлится несколько недель. Ожидается, что он поможет избежать полного локдауна.

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