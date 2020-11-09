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Espreso.tvОбществоМЗ предложит правительству введения карантина "выходного дня"

МЗ предложит правительству введения карантина "выходного дня"


фото: reuters
МЗ инициировал введение карантина "выходного дня"

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.

Глава Минздрава отметил, что ведомство будет предлагать правительству "жесткий карантин выходного дня".

Места общественного питания в выходные дни смогут работать на вынос.

"С 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки", - сказал Степанов.

Карантин выходного дня предусматривает: ограничение посещения торгово-развлекательных центров и фудкорт, питания смогут продавать еду с собой, развлекательные заведения и фитнес-центры закроют, магазины в ТРЦ будут работать, однако с соблюдением требований - 1 человек на 20 квадратов.

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