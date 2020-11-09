МЗ предложит правительству введения карантина "выходного дня"

9 ноября, 2020, 11:43

МЗ инициировал введение карантина "выходного дня"

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.

Глава Минздрава отметил, что ведомство будет предлагать правительству "жесткий карантин выходного дня".

Места общественного питания в выходные дни смогут работать на вынос.

"С 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки", - сказал Степанов.

Карантин выходного дня предусматривает: ограничение посещения торгово-развлекательных центров и фудкорт, питания смогут продавать еду с собой, развлекательные заведения и фитнес-центры закроют, магазины в ТРЦ будут работать, однако с соблюдением требований - 1 человек на 20 квадратов.

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