"Карантин по выходным поможет избежать жесткого локдауна", - Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабмина и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил актуальные данные об эпидемической ситуации, а также сообщил, что за прошедшую неделю еще 10 больниц начали принимать больных COVID-19. Кроме того, он отметил, что количество коек для таких больных увеличили на 4 400, и правительство продолжает наращивать количество тестирований.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас идет закупка кислородных концентратов и лицензирования компаний, которые производят медицинский кислород. По словам министра, дополнительно было лицензировано 16 таких предприятий.

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Также Зеленскому доложили о том, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" принимают ургентных больных, не имеющих COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Это добавило около пяти тысяч коек. Сейчас дорабатывают изменении маршрутов, чтобы больных в ургентном состоянии могли привезти в эти учреждения.

Дополнительно правительство проводит закупки тестов на антитела. За выделенный на это 1 млрд грн будет закуплено 300 млн таких тестов. Сейчас на подходе первые сто тысяч.

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"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не худшим", - заявил Зеленский.