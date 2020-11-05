Ляшко предлагает усилить карантин: в ТРЦ будут работать только магазины и запретят все культурные мероприятия
5 ноября, 2020, 10:28
Министерство здравоохранения предлагает правительству усилить карантин в Украине
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .
По словам Ляшко, Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины.
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Также правительство будут просить запретить массовые культурные мероприятия, ограничить деятельность спортзалов, бассейнов.
Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания пожилых людей - от 10:00 до 12:00 часов.
Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня" .
- Впоследствии, журналистка Соня Кошкина заявила о планах власти по внедрению новой карантинной зоны, где будет действовать жесткий карантин .
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