Ляшко предлагает усилить карантин: в ТРЦ будут работать только магазины и запретят все культурные мероприятия

5 ноября, 2020, 10:28

Министерство здравоохранения предлагает правительству усилить карантин в Украине

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

По словам Ляшко, Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины.

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Также правительство будут просить запретить массовые культурные мероприятия, ограничить деятельность спортзалов, бассейнов.

Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания пожилых людей - от 10:00 до 12:00 часов.

Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время.