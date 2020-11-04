Степанов предположил введение в Украине "карантина выходного дня" и исключил возможность комендантского часа
4 ноября, 2020, 09:26
Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня"
Об этом Степанов заявил в эфире 1+1.
Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".
"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня", когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.
Читайте также: 20 тыс. заражений в сутки и полностью заполненные больницы, - Степанов об условиях введения локдауна
По словам Степанова, комендантский час в Украине не введут, потому что для этого нужно чрезвычайное положение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-