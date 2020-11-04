 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтепанов предположил введение в Украине "карантина выходного дня" и исключил возможность комендантского часа

Степанов предположил введение в Украине "карантина выходного дня" и исключил возможность комендантского часа

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня"

Об этом Степанов заявил в эфире 1+1.

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".

"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня", когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.

Читайте также: 20 тыс. заражений в сутки и полностью заполненные больницы, - Степанов об условиях введения локдауна

По словам Степанова, комендантский час в Украине не введут, потому что для этого нужно чрезвычайное положение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать