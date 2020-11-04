Степанов предположил введение в Украине "карантина выходного дня" и исключил возможность комендантского часа

4 ноября, 2020, 09:26

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня"

Об этом Степанов заявил в эфире 1+1.

Он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".

"Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня", когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", - заявил он.

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По словам Степанова, комендантский час в Украине не введут, потому что для этого нужно чрезвычайное положение.