Усик заработал за бой в Лондоне втрое меньше, чем Чисора
4 ноября, 2020, 10:14
Украинский боксер Александр Усик заработал за поединок против Дерека Чисоры почти втрое меньше, чем британец
Об этом сообщает Total Sportal.
Гарантированная выплата Александру Усику за бой против Дерека Чисоры составила 1,5 млн фунтов. Британский тяжеловес получит за поединок как минимум 4 млн фунтов.
Гонорары боксеров возрастут после отчислений от платной трансляции в Великобритании.
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик прокомментировал победный бой с Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа.
- Российский рефери Юрий Копцев, который судил бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой, признался, что помог украинскому боксеру советом.
- Экс-тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер выглядел в бою против британца Дерека Чисоры неубедительно.
- 4 ноября стало известно, что если Джошуа откажется от титула WBO, соперником Александра Усика может стать другой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа.
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