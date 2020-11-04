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Espreso.tvСпортУсик заработал за бой в Лондоне втрое меньше, чем Чисора

Усик заработал за бой в Лондоне втрое меньше, чем Чисора


фото: facebook.com/K2Ukraine
Украинский боксер Александр Усик заработал за поединок против Дерека Чисоры почти втрое меньше, чем британец

Об этом сообщает Total Sportal.

Гарантированная выплата Александру Усику за бой против Дерека Чисоры составила 1,5 млн фунтов. Британский тяжеловес получит за поединок как минимум 4 млн фунтов.

Гонорары боксеров возрастут после отчислений от платной трансляции в Великобритании.

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