Усик заработал за бой в Лондоне втрое меньше, чем Чисора

4 ноября, 2020, 10:14

Украинский боксер Александр Усик заработал за поединок против Дерека Чисоры почти втрое меньше, чем британец

Об этом сообщает Total Sportal.

Гарантированная выплата Александру Усику за бой против Дерека Чисоры составила 1,5 млн фунтов. Британский тяжеловес получит за поединок как минимум 4 млн фунтов.

Гонорары боксеров возрастут после отчислений от платной трансляции в Великобритании.

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