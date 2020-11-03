Страдал ринге: бывший тренер "разнес" Усика за ошибки в бою с Чисорой

3 ноября, 2020, 11:45

Экс-тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер выглядел в бою против британца Дерека Чисоры неубедительно

Об этом тренер заявил в интервью BWTM Sports, сообщает Еспресо.TV .

По словам Башира, который привел Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), он пропустил в поединке против Чисоры много ударов.

"Он страдал в ринге. Да, он не потерпел поражение, но выбрал путь принимать на себя больше ударов. Больше, чем когда-либо раньше. Я отметил это в предыдущем поединке, а этот бой был очень близким, очень. Многие люди говорили, что он бежал от Чисоры. он не был ловким, рассудительным, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать ", - отметил Башир.

По его мнению, в таком состоянии Усик ничего не сможет противопоставить чемпиона мира в супертяжелом весе британцам Джошуа и Тайсону Фьюри.

"Я могу сказать одну вещь - он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле. Если Усик натолкнется Не это интервью, то я хочу дать ему совет:" Найди себе тренера, который научит тебя, что делать. Ты собираешься драться с Фьюри, с Джошуа, эти два парня у тебя на горизонте ", - сказал Башир.

Сейчас тренером Александра Усика является Юрий Ткаченко, готовил его к поединкам против американца Чазз Уизерспуна и Дерека Чисоры.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

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