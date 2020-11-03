Российский судья признался, что помог Усику победить Чисору
Об этом сообщает sovsport.ru .
По словам Копцева, он разговаривал с Усиком накануне боя и дал ему совет.
"Я разговаривал с Усиком за два-три дня до боя. Чтобы не было разговоров после, я сказал Саше:" К сожалению, чтобы выиграть бой, нужно наносить удары ". Раскрыл ему секрет Полишинеля, который открылся Васи Ломаченкуу в перерыве между седьмым и восьмым раундами. уточнил: "Ты меня понял?» Он выслушал и улыбнулся ", - рассказал Копцев, который работал на поединке боковым арбитром и отдал победу Усику со счетом 115: 113.
В то же время, россиянин констатировал, что Василий Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Теофимо Лопеса поздно начал действовать, поэтому и потерпел поражение.
"В случае поединка Ломаченко, первые семь раундов у меня Вася пролетел как французский авиатор Огюст Фаньер над Парижем, их выиграл Лопес. Была ли это была тактика Василия, или он почувствовал опасность от более тяжелого соперника. Восьмой, десятый и одиннадцатый раунды у меня выиграл Ломаченко ", - сказал Копцев.
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победный бой с британцем Дереком Чисорой и бросил вызов его соотечественнику Энтони Джошуа .
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