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Espreso.tvСпортРоссийский судья признался, что помог Усику победить Чисору

Российский судья признался, что помог Усику победить Чисору


фото: K2 Promotions
Российский рефери Юрий Копцев, который судил бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой, признался, что помог украинскому боксеру советом

Об этом сообщает sovsport.ru .

По словам Копцева, он разговаривал с Усиком накануне боя и дал ему совет.

"Я разговаривал с Усиком за два-три дня до боя. Чтобы не было разговоров после, я сказал Саше:" К сожалению, чтобы выиграть бой, нужно наносить удары ". Раскрыл ему секрет Полишинеля, который открылся Васи Ломаченкуу в перерыве между седьмым и восьмым раундами. уточнил: "Ты меня понял?» Он выслушал и улыбнулся ", - рассказал Копцев, который работал на поединке боковым арбитром и отдал победу Усику со счетом 115: 113.

В то же время, россиянин констатировал, что Василий Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Теофимо Лопеса поздно начал действовать, поэтому и потерпел поражение.

"В случае поединка Ломаченко, первые семь раундов у меня Вася пролетел как французский авиатор Огюст Фаньер над Парижем, их выиграл Лопес. Была ли это была тактика Василия, или он почувствовал опасность от более тяжелого соперника. Восьмой, десятый и одиннадцатый раунды у меня выиграл Ломаченко ", - сказал Копцев.

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